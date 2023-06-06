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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi, 20 hedeften hepsi imha edildi

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği, 20 hedeften hepsinin havada imha edildiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Ukrayna: Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi, 20 hedeften hepsi imha edildi Fotoğraf: Sofiia Bobok/AA

Kiev

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rus ordusunun başkent Kiev'e tekrar füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus ordusunun dün gece Kiev'e yoğun bir hava saldırısı daha düzenlediği aktarılan açıklamada, başkente doğru Hazar Deniz bölgesinden X-101/555 tipi seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

Popko açıklamasında, mevcut bilgilere göre Ukrayna hava savunma kuvvetlerince tüm hedeflerin imha edildiğini belirterek, "Ön bilgilere göre, başkentin çevresindeki hava sahasında hava savunma kuvvetleri tarafından 20'den fazla düşman hava hedefi tespit edilerek imha edildi." ifadelerini kullandı.

Popko, imha edilen füze parçalarının kentin Desnyan semtinde elektrik hatları ve bir marketin pencerelerine hasar verdiğini kaydederek, ölü veya yaralı hakkında şimdilik bir bilginin alınmadığını bildirdi.

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