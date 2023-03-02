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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya’daki Ukraynalı "sabotaj grubu" iddiası klasik bir provokasyon

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın, Ukraynalı "sabotaj gruplarının" saldırılar düzenlediği iddiasını "klasik bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ekip   | 02.03.2023
Ukrayna: Rusya’daki Ukraynalı "sabotaj grubu" iddiası klasik bir provokasyon

Kiev

Podolyak, sosyal medya aracılığıyla Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Ukraynalı "sabotaj gruplarına” ilişkin açıklama yaptı.

Podolyak, "Rusya’daki Ukraynalı 'sabotaj grupları' hikayesi klasik bir provokasyondur. Tamamen bilinçli. Rusya, bir yıllık savaşta başka bir ülkeye saldırıyı ve artan yoksulluğu bir şekilde haklı çıkarmak için kendi halkını korkutmak istiyor. Bu arada Rusya’da partizan hareketi güçleniyor ve daha saldırgan hale geliyor. Kendi partizanlarınızdan korkunuz.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait "sabotaj grubunun" silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde de Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin alan "sabotaj grubu" ile Rosgvardiya'ya bağlı askerler arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.

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