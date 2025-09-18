Dolar
Dünya

Rusya: Türkiye ile enerji sektöründeki işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile enerji sektöründeki işbirliğinin gerçek stratejik düzeye ulaştığını belirterek, "Rusya ile Türkiye arasında yoğun etkileşim var." dedi.

Dmitri Chirciu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Rusya: Türkiye ile enerji sektöründeki işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin yakında hizmete gireceğini duyurdu. Proje Rusya-Türkiye ilişkilerine ne tür bir katkı sağladı? Moskova, Ankara ile genel ilişkisini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Rusya ile Türkiye arasında yoğun etkileşim var." değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yoğun diyaloğun sürdürüldüğünü ve iki liderin 2024'ten bu yana 12 kez telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

İki liderin, 1 Eylül'de Çin’in Tiencin şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında bir araya geldiğini anımsatan Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mayısta Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini, Putin tarafından kabul edildiğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü anlattı.

Zaharova, "Ülkelerimizin dışişleri bakanları ve bakanlıkları arasında da ikili gündem, küresel ve bölgesel meseleler ile ilgili iletişim kanalı kapsamlı ve aktif." diye konuştu.

Parlamentolar arasında da etkileşimin aktif şekilde sürdürüldüğünü belirten Zaharova, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen yıl Rusya'yı ziyaret ettiğini, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'un da şubatta Türkiye'ye ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı.

Zaharova, ilgili kurumlar ve büyükelçilikler arasında da yoğun temasların sürdürüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Enerji sektöründeki işbirliği, gerçek stratejik düzeye ulaştı. Rusya, Türkiye'ye doğalgaz sağlayan en önemli tedarikçilerden biri. Akkuyu santralinin inşası, enerji sektöründe önde gelen ileri teknoloji projesi haline geldi. Bu projenin Türk tarafıyla birlikte hayata geçirilmesi, Ankara ile çok yönlü ilişkilerimizin tarihinde önemli olay haline gelecek."

Zaharova, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğunu vurgulayarak, Ankara ve Erivan'ın bu yöndeki girişimlerine destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

"Gazze'deki sivil halkın başına gelenler korkunç"

İsrail'in Gazze kentine başlattığı yoğun saldırıları da değerlendiren Zaharova, "Gazze'deki sivil halkın başına gelenler korkunç. Bu adım, ciddi endişe yarattı. Bu, daha fazla sivil can kaybına ve feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak." dedi.

Zaharova, İsrail ordusunun 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Doha'ya yönelik saldırıyla birlikte Gazze'de gerginliğin artması, İsrail'in Gazze sorununu güç kullanarak çözmeyi planladığını gösteriyor. Bu, müzakere masasına dönme niyetinin olmadığını gösteriyor. Bu da daha fazla sivil kaybına yol açacak." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ve insani yardımın acilen sağlanması, Filistin meselesinin de uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

