Dünya

Trump, Avrupa'nın Çin'e ekonomik baskı uygulamasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "belki bitebileceğini" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Çin'e ekonomik baskı uygulaması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebilme ihtimali olduğunu belirtti.

Emirhan Demir  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Ankara

Trump, İngiltere ziyaretinin son gününde Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkenin Çin olduğunu belirten Trump, Avrupa'nın "Çin'e yaptırım ya da tarife uygulaması" halinde "savaşın belki bitebileceğini" söyledi.

Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı bırakmaları çağrısını da yineleyerek, "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 10 Eylül'de NATO üyesi Polonya'nın hava sahasını askeri insansız hava araçları (İHA) ile ihlal etmesinin "hata" olup olmadığına ilişkin yorum yapmayacağını belirten Trump, bu olayın yaşanmamış olması gerektiğini vurguladı.

Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." demişti.

Ayrıca Trump, ağustosta Hindistan'a uygulama kararı aldığı ek tarifelere de Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol almasını gerekçe göstermişti.

