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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 12.04.2022
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1406 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 124 insansız hava aracını da kaybetti.

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