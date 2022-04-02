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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 02.04.2022
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 631 tank, 1776 zırhlı araç, 317 top, 100 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1236 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 87 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

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