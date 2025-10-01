Dolar
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka hava sahasını ihlal ettiğine değinerek, "Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." dedi.

Şeyma Yiğit  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde başkent Kopenhag'da düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirvenin girişinde konuştu.

Macron, toplantının ana gündeminin Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Rusya karşısında Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olduğunu, bu bağlamda Ukrayna'ya yardım yapan Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları ile finansal ve operasyonel açıdan yapılması gerekenlerin değerlendirileceğini söyledi.

Avrupa'nın ortak borçlanma mekanizmaları aracılığıyla Ukrayna'ya finansal destek sağlama kararı aldığını hatırlatan Macron, bunun hem Kiev'in savunma kapasitesini artıracağını hem de Avrupa savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Öte yandan Macron, AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna lehine kullanmasına ilişkin ise uluslararası hukuka saygılı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'nın yasaklara rağmen hidrokarbon ticaretini sürdürmesini sağlayan "hayalet filoları" olduğunu belirten Macron, bu filoların Moskova'nın savaş bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını finanse ettiğini düşündüklerini ve bu şekilde işleyen 600 ila 1000 geminin olduğunu ileri sürerek, Avrupa'nın bu ticareti engellemeye yönelik adımlar attığını vurguladı.

Son dönemde Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'daki hava sahası ihlallerine değinen Macron, "bu saldırıların Avrupa'nın çok etkili erken uyarı sistemlerine ve ortak alanını korumak için işbirliğine ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Macron, "Avrupa yanıt verirken zayıflık göstermemeli. Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ortak savunma programları, erken uyarı sistemleri, balistik kapasite ve anti-dron teknolojilerine yatırım yapması gerektiğini yineleyen Macron, "Avrupa kendi güvenlik garantisini oluşturmak zorunda. Bu, hem Ukrayna'ya yardım için hem de Avrupalıların gelecekteki güvenliği için şarttır." dedi.

