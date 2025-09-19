Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu
Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal ettiğini açıkladı.
Kosova
Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.
Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” dedi.
Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.
Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.
AB'den Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunun son derece tehlikeli bir provokasyon olduğunu bildirdi.
Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini kaydederek, bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.
"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.