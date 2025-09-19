Dolar
41.37
Euro
48.63
Altın
3,668.58
ETH/USDT
4,484.10
BTC/USDT
115,846.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını​​​​​​​ 12 dakika boyunca ihlal ettiğini açıkladı.

Eren Beksaç, Selen Valente Rasquinho  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Kosova

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

AB'den Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunun son derece tehlikeli bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini kaydederek, bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.

"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
DOSYA: Türkiye’de motosiklet gerçeği

Benzer haberler

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklarına dokunulmasından "kaygılı"

İngiliz istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Moore, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki önemine işaret etti

İngiliz istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Moore, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki önemine işaret etti
Trump, Avrupa'nın Çin'e ekonomik baskı uygulamasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "belki bitebileceğini" söyledi

Trump, Avrupa'nın Çin'e ekonomik baskı uygulamasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "belki bitebileceğini" söyledi
Rusya: Türkiye ile enerji sektöründeki işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı

Rusya: Türkiye ile enerji sektöründeki işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet