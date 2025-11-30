Dolar
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Rusya'nın Moldova'da yürüttüğü iddia edilen dron faaliyetine tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Rusya’ya ait dronların Moldova hava sahasını ihlalleri kabul edilemez ve sivil hava trafiğini riske atıyor." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Rusya'nın Moldova'da yürüttüğü iddia edilen dron faaliyetine tepki

Brüksel

Kallas, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

AB'nin bu yıl Moldova'nın güvenliğini güçlendirmeye katkı sağlamak için hava savunmasına 20 milyon avro yatırım yapacağını bildiren Kallas, "Moldova’nın semaları, Rusya’nın savaşının bir kurbanı haline gelmemelidir. Rusya’ya ait dronların Moldova hava sahasını ihlalleri kabul edilemez ve sivil hava trafiğini riske atıyor." ifadelerini kullandı.

