Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Refah Partisi Başkanı Tekdal için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Ukrayna Parlementosu 'Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın' tasarısını kabul etti

Ukrayna Parlamentosu, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası kuruluşları, Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya çağıran tasarıyı kabul etti.

Talha Yavuz   | 02.06.2020
Ukrayna Parlementosu 'Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın' tasarısını kabul etti

Ankara

Mecliste görüşülen yasa tasarısı, 450 milletvekilinden 310'nun "evet" oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre BM, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlementer Meclisi, NATO Parlementer Meclisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi ve uluslararası hükümetler, 1944 Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya ve 18 Mayıs tarihini Kırım Tatar Sürgünü Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan etmeye davet ediliyor.

Ayrıca yasada, uluslararası kurumlar ve hükümetler, Kırım'ın ilhakı ve Kırım Tatarlarının hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya Federasyonu'na karşı ek tedbirler almaya ve kınamaya çağrıldı.

Kırım Tatar Sürgünü

Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarları, Özbekistan, Sibirya ve Kazakistan gibi Orta Asya içlerindeki bozkırlara ve çalışma kamplarına sürüldü.

Kaynaklarda, 250 binden fazla Kırım Tatarı'nın, Sovyet askerleri tarafından gece yarısı evlerinden çıkarılarak sürüldüğü, kötü yol şartları nedeniyle yarısının yollarda hayatını kaybettiği ve sürgün yerine ulaşanların yarısına yakınının da kötü yaşam şartları yüzünden öldüğü ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamaları 18 Haziran'a kadar sürecek
İtalya'da sağ seçmenlerden hükümete 'istifa' protestosu
Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de toplam iş gücünün yaklaşık 4'te biri izne çıkarıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 945'e yükseldi
Edirne'de Selimiye Camisi'nde namaz kılmanın sevinci yaşanıyor

Benzer haberler

Ukrayna Parlementosu 'Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın' tasarısını kabul etti

Ukrayna Parlementosu 'Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın' tasarısını kabul etti

BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

BM'den ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine kınama

BM'den ABD'de siyahi Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine kınama
BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı

BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı
BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım