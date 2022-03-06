Ukrayna’nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük
Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından Harkiv yakınlarında Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Kiev
Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv’de Ukrayna güçleri tarafından Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Sinegubov, "Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulinichi bölgesinde düştü. Harkiv hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi." ifadesini kullandı.
Sosyal paylaşım ağlarında, Rus savaş uçağının düşme anının videosu yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.