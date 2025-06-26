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Dünya

Rusya: Orta Doğu’daki durum keskin şekilde kötüleşti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Orta Doğu’daki durumun keskin şekilde kötüleştiğini belirterek, "Orta Doğu’dan diğer bölgelere terörist ideolojiler yayılmaya, militanların Afganistan'a geçişi devam ediyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Rusya: Orta Doğu’daki durum keskin şekilde kötüleşti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, ŞİÖ bölgesi dahil dünyada çok sayıda istikrarsızlık noktalarının oluştuğunu belirterek, "Orta Doğu’daki durum keskin şekilde kötüleşti. Orta Doğu’dan diğer bölgelere terörist ideolojiler yayılmaya, militanların Afganistan'a geçişi devam ediyor." şeklinde konuştu.

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Afganistan’daki durumun istikrarsız olduğunun altını çizen Belousov, bunun ŞİÖ bölgesindeki terör kaynağı olduğunu vurguladı.

Andrey Belousov, Asya Pasifik bölgesindeki duruma ilişkin ise "Bu bölgede, belirli ülkelerin Çin ve Rusya’ya karşı kapalı bloklar oluşturma yönündeki faaliyetleri istikrar üzerinde yıkıcı etki yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Belousov, Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yenilginin kaçınılmaz olduğunu anlayan Kiev yönetimi, Avrupa ülkelerinin desteğiyle terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna'ya silah ve paralı savaşçıların gönderilmesiyle askeri eylemler uzatılmaya çalışılıyor. Bu da Avrupa dahil bölgede istikrarsızlaşma tehlikesini artırıyor. Bununla birlikte Rusya, meseleyi çözmeye hazır."

Bakan Belousov, bu durumda ŞİÖ kapsamında etkileşimin güçlendirilmesi, ŞİÖ'deki bağları koparmaya yönelik girişimlerin ortadan kaldırılması, ŞİÖ'nün her üyesinin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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