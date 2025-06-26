Dolar
39.77
Euro
46.77
Altın
3,338.35
ETH/USDT
2,462.40
BTC/USDT
107,258.00
BIST 100
9,389.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'dan İran’a UAEA kararından geri adım atma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısını kabul etmesinin "yanlış bir sinyal" olduğunu belirterek, Tahran yönetimini bu adımdan vazgeçmeye çağırdı.

Cüneyt Karadağ  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Almanya'dan İran’a UAEA kararından geri adım atma çağrısı

Berlin

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Wadephul, Tahran yönetiminin İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını açık, net ve şeffaf biçimde açıklaması gerektiğini, bunun E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa ile ABD'nin ortak tutumu olduğunu söyledi

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Wadephul, "İran Parlamentosunun UAEA ile işbirliğini askıya alma kararı, tamamen yanlış bir sinyaldir. İran hükümetini bu yoldan dönmeye çağırıyorum.” ifadesini kullandı.

Kanada ile ortak denizaltı üretimi konusunda yakın işbirliği kurmak istediklerini dile getiren Wadephul, "Almanya ve Norveç, halihazırda son teknoloji denizaltılarını birlikte geliştirip inşa ediyor. Kanada’yı bu kulübe ortak olarak davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine İran’ın nükleer müzakerelere Avrupa’nın da katılmasını açıkça istediğini söyleyen Wadephul, "Biz buna hazırız ancak şu anda eksik olan ve elbette çok önemli olan şey, İran ile ABD arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasıdır. Bu konuda şu anda umut verici işaretler var." şeklinde konuştu.

"Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmayacak"

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand da ülkesinin asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağını söyledi.

Anand, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak etmek istemesine ilişkin soru üzerine, "Kanada'nın cevabı, asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağımızdır. Biz her zaman Kanada'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunuruz." dedi.

ABD ile Kanada ilişkilerinin yüzlerce yıldır sürdüğüne dikkati çeken Anand, "Coğrafi olarak 49. enlemde birbirimize bağlıyız. Bu durum böyle kalacak. Gelecekte de birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı, İran ile İsrail’in bir şekilde yeniden müzakere masasına dönmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Bu, İran’ın nükleer programında şeffaflık sağlanması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca sivillerin her koşulda korunması da güvence altına alınmalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerini sahiplerine teslim edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin unutulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz
İstanbul'daki 500T otobüs hattının güzergahı kısaldı
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Almanya'dan İran’a UAEA kararından geri adım atma çağrısı

Almanya'dan İran’a UAEA kararından geri adım atma çağrısı

UAEA, 36 saat süren dünyanın en büyük nükleer acil durum tatbikatını yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya ile Ukrayna’ya müzakere çağrılarını sürdüreceklerini belirtti

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu
UAEA Başkanı, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu belirtti

UAEA Başkanı, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu belirtti
CIA: İstihbaratımız İran'ın nükleer programının ciddi zarar gördüğünü teyit ediyor

CIA: İstihbaratımız İran'ın nükleer programının ciddi zarar gördüğünü teyit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet