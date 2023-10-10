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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmet Dursun  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki görüşmede, Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

İsrail'in, Gazze'ye elektrik ve su akışının kesilmesi, gıda ve ilaç ulaştırılmasının engellenmesi gibi "barbar ve insanlık dışı adımlarına" işaret eden Abdullahiyan, Tel Aviv yönetiminin bu kararlarla Gazze halkına yönelik "katliama giriştiğini" ifade etti.

Abdullahiyan, Filistinli grupların İsrail'e yönelik başlattığı saldırıların "İsrail yönetiminin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan kaynaklandığına" dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınarken çatışmaların bir an önce durdurulması ve iki taraf arasında ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

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