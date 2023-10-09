Dolar
27.70
Euro
29.16
Altın
1,851.03
ETH/USDT
1,593.90
BTC/USDT
27,539.00
BIST 100
8,348.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Kerimi Makam, Hamas'ın saldırısının ardında ülkesinin olduğuna yönelik Batı medyasında yer alan iddialara cevap verdi.

Makam, "Her ne kadar Filistin'in cevabında rol oynamasak da Filistinlilerle ortak duyguları paylaşıyor ve onların yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Hamas'ın eylemi için "meşru müdafaa" nitelemesini yaptı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'e yönelik saldırılar için son birkaç haftadır Hamas'a yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının geçen hafta Beyrut'ta, saldırı için Hamas'a yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı
Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 32 zanlı adliyede
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı
Artvin'de denizde çıkan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi
Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ihbar yapıldı

Benzer haberler

Kremlin: İsrail ve Filistin'deki çatışma tırmanma ve yayılma ihtimali taşıyor

Kremlin: İsrail ve Filistin'deki çatışma tırmanma ve yayılma ihtimali taşıyor

Hava yolu şirketleri, İsrail uçuşlarını askıya alıyor

İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması "sınırlı" şekilde sürüyor

Fransa'da Filistin'e destek gösterisine izin verilmedi

Fransa'da Filistin'e destek gösterisine izin verilmedi
İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi

İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi
İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler sürüyor

İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet