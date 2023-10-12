Dolar
27.72
Euro
29.52
Altın
1,874.52
ETH/USDT
1,568.00
BTC/USDT
26,777.00
BIST 100
8,330.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.

Ahmet Dursun  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde, Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği vurgulandı.

Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin çok yönlü diplomasi
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Çin’in Orta Doğu'daki yeni rolü İsrail-Filistin çatışmasının sınamasıyla karşı karşıya

İran'ın tarihi İsfahan şehrinde minyatür ve minekari sanatları nesilden nesile aktarılıyor

Aliyev, Nahçıvan'a İran üzerinden ulaşım hatları için Tahran ile anlaştıklarını duyurdu

Aliyev, Nahçıvan'a İran üzerinden ulaşım hatları için Tahran ile anlaştıklarını duyurdu
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri görüştü
İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet