Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,886.80
BTC/USDT
106,905.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır, İran, ABD ve UAEA'lı yetkililerle nükleer müzakereleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileriyle nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Hussien Elkabany, Gülşen Topçu  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Mısır, İran, ABD ve UAEA'lı yetkililerle nükleer müzakereleri görüştü

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerin, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme ve gerginliği azaltma çabaları ile İran ve UAEA arasında 9 Eylül'de imzalanan Kahire Anlaşması'nın ardından oluşan ivmeyi artırma amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Abdulati'nin söz konusu yetkililerle görüşmelerinde, gerginliğin azaltılması ve güven inşası için çalışmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

İran ve ABD arasında tüm tarafların çıkarını dikkate alacak, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve bunun için de gerekli koşulların oluşturulması gerektiği belirtildi.

Görüşmede, bu konuda bir çözüme ulaşılması için ortaya atılan fikirlerin değerlendirilmesi ve temasların sürdürülmesinde mutabakat sağlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 18 Ekim itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015'teki nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararının sona erdiğini ve bu tarihten itibaren nükleer faaliyetlerine ilişkin hiçbir BM kısıtlamasının geçerli olmadığını savunmuş ve ülkenin nükleer dosyasının da BMGK gündeminden çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zekanın atık yönetimdeki rolü konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım
Eski KKTC'li Bakan Bozkurt, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının önemini vurguladı

Benzer haberler

Mısır, İran, ABD ve UAEA'lı yetkililerle nükleer müzakereleri görüştü

Mısır, İran, ABD ve UAEA'lı yetkililerle nükleer müzakereleri görüştü

İran: 2231 sayılı BMGK kararının süresi sona erdi, nükleer dosya BMGK gündeminden çıkarılmalıdır

Büyük Mısır Müzesi, kasım ayında kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e "artık anlaşma yapmanın zamanı geldi" çağrısı

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e "artık anlaşma yapmanın zamanı geldi" çağrısı
Trump, Çin ile iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi

Trump, Çin ile iki taraf için de iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi
Zelenskiy ile görüşen Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı

Zelenskiy ile görüşen Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet