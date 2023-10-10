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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız.
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İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

İran, Gazze'deki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İran, İİT'yi Gazze konusunda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdı

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Filistin'deki durum hakkında telefonda görüştü.

İİT'ye, Filistin halkına yardım için dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanması için çağrıda bulunan Abdullahiyan, ülkesinin toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınarken, konuyla ilgili İslam ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğini vurguladı.

Olağanüstü toplanma teklifini de olumlu karşılayan Taha, konuyu üye ülkelere bildireceğini aktardı.

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