Dünya

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirtti

UNIFIL, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida bölgesinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirterek, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

Ethem Emre Özcan  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
UNIFIL, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirtti Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida bölgesinde düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" belirterek, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

UNIFIL, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Belida belediyesine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Silahlı baskından "derin endişe duyulduğu" belirtilen açıklamada, "İsrail'in bu eylemi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin açık ihlali anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada tüm taraflara saldırıların durması çağrısı yapıldı.

UNIFIL'in olayla ilgili Lübnan ordusuyla iletişim halinde olduğu da kaydedildi.

İsrail ordusunun, Belida bölgesinde belediye binasına gece saatlerinde zırhlı araçlarla düzenlediği baskında 1 görevli hayatını kaybetmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

