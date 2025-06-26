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Dünya

Belçika, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda "artık aynı bakış açısını paylaşmadığı" görüşünde

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Ukrayna konusunda "artık aynı bakış açısını paylaşmadığının açık" olduğunu söyledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Belçika, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda "artık aynı bakış açısını paylaşmadığı" görüşünde

İstanbul

De Wever, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda AB'nin "masadan dışlanmadığını" ifade eden De Wever, "Ancak Ukrayna konusunda artık (ABD ile) aynı bakış açısına sahip olmadığımız açık ve bence Avrupa, bundan ders çıkarmalı, stratejik olarak daha güçlü hale gelmeli." dedi.

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De Wever, Avrupa'nın kıtadaki ABD kuvvetlerinin yerini doldurabilecek kapasitede olmadığını belirterek "(ABD) Onları mümkün olduğunca gemide tutmayı umuyoruz. Ancak maalesef Avrupa'da Ukrayna yanlısı duruşun ABD'ye kıyasla daha belirgin olduğu açık." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda'nın Lahey kentinde dün sona eren NATO Zirvesi'nin sonuçlarını yorumlayan De Wever, Belçika'nın savunma harcamalarında daha fazla esnekliğe izin veren anlaşmadan memnun olduğunu söyledi.

De Wever, "Bu kadar fazla harcama yapmak zorunda olduğumuz için çok mutlu değiliz ama bunun gerekli olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

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