Dolar
40.58
Euro
46.41
Altın
3,274.65
ETH/USDT
3,735.00
BTC/USDT
116,578.00
BIST 100
10,618.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul’a geldi.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, ticaret açığı konusunda BRICS ile Hindistan'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan" bir yapı olduğunu belirterek, "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Hakan Çopur  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
ABD Başkanı Trump, ticaret açığı konusunda BRICS ile Hindistan'ı hedef aldı

Washington

ABD Başkanı Trump, gazilere sağlanan ev kredilerine ilişkin yasanın imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savundu.

Hindistan'a uygulanacak yüzde 25'lik gümrük tarifesi konusunu değerlendiren Trump, Başbakan (Narendra) Modi'nin arkadaşı olduğunu ancak kendileriyle çok fazla ticaret yapmadıklarını söyledi.

Trump, Hindistan'ın ülkesine çok satış yaptığını ancak ABD'den çok satın alım yapmadığını belirterek, "Neden biliyor musunuz? Çünkü çok yüksek gümrük vergisi uyguluyorlar. Şimdi önemli ölçüde bunu düşürmeye hazırlar. Hindistan ile görüşüyoruz, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında bulunduğu BRICS'i de hedef alan Trump, "Biliyorsunuz BRICS adında, temelde ABD'ye karşı olan bir grup ülke var ve Hindistan da bu grubun bir üyesi. Bu yapı, dolara bir saldırıdır. Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." yorumunu yaptı.

ABD'nin BRICS ülkelerine ciddi ticaret açığı verdiğini aktaran Trump, kendi başkanlığı döneminde bunun devam etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

BRICS, Brezilya, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Tarifeye ilaveten ceza

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Çin'in Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığına işaret eden Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte, Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Termometreler günün en yüksek sıcaklığını 48 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçtü
Edirne'de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu
MGK bildirisi: Terör prangasının sökülüp atılmasıyla milletimizin kardeşliği daha da pekişecek
Bakan Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını bildirdi
Başkentte çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, ticaret açığı konusunda BRICS ile Hindistan'ı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, ticaret açığı konusunda BRICS ile Hindistan'ı hedef aldı

Nissan, nisan-haziran döneminde 115,7 milyar yen net zarar açıkladı

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulanacağını söyledi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü
Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD-AB ticaret anlaşmasına eleştiri

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD-AB ticaret anlaşmasına eleştiri
Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet