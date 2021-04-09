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Dünya

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak: Ukrayna'nın Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Talha Yavuz   | 09.04.2021
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak: Ukrayna'nın Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının Ukrayna'yı uluslararası arenada itibarsızlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Homçak, iddiaların, Donbas bölgesinde panik yaratmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil ve dezenformasyon amaçlayan bir kampanyadır." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yolun öncelik olduğunu aktaran Homçak, "Ukrayna topraklarının güç yoluyla kurtarılması çok sayıda sivil ve asker insanın ölümüyle sonuçlanacaktır ve bu Ukrayna için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Homçak, Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yolunda ilerleyişini desteklediğini belirterek, NATO ile stratejik seviyede askeri iletişimi ve Karadeniz'de iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Ülkesinin Avrupa-Atlantik seçiminin egemenlik hakkı olduğunu belirten Homçak, Rusya'nın bu duruma karışmaya hakkı olmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın, Donbas’taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia etmişti.

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