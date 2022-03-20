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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ruslar, Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusların, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandıklarını belirterek, "Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili   | 20.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ruslar, Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde bugün meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek."

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