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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak olası müzakerelere değindi.

Savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, savaşın sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy konuşmasında, "Bakın, savaş ABD'de veya Avrupa Birliği'nde değil, Tanrı’ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna'da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor." dedi.

Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, ABD'yi de burada yer almaya çağırdı.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un haftaya Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak Kellogg'u cephede incelemelerde bulunmaya davet etti.

"Nadir toprak elementleri konusunda anlaşmanın imzalanmasına izin vermedim"

Kendisinin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik basında çıkan iddialara da değinen Zelenskiy, söz konusu belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Anlaşma taslağının, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda henüz hazır olmadığını kaydeden Zelenskiy, belgenin ülkesi için güvenlik garantileri da öngörmesi gerektiğini belirterek "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil." dedi.

"Gerçek barış mümkün"

Öte yandan Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek Almanya'daki temaslarını değerlendirdi.

Geçen günlerde önce (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefonda görüştüğünü, daha sonda Münih'te ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın ekibiyle çalışmaya başladık ve başarının mümkün olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın katkılarıyla barışın sağlanmasının mümkün olacağını kaydeden Zelenskiy, "Gerçek barış mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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