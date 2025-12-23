Dolar
42.82
Euro
50.68
Altın
4,488.62
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
87,959.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(FOTOĞRAF) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi. -VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki cephe hattı kenti Lyman'da sokakların ve hasar gören binaların, FPV (birinci şahıs görüşlü) dronlar tarafından bırakılan yoğun fiber optik kablolarla kaplandığı görüldü.

Yasin Yorgancı  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Ankara

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63. Mekanize Tugay tarafından keşif biriminde görevli pilotlarca görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Donetsk bölgesindeki yerleşim alanının, yüzlerce kablonun çapraz biçimde oluşturduğu, örümcek ağını andıran bir görüntüye büründüğü dikkati çekti.

Tugay, videoyla birlikte yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmaların yoğunluğu artık yıkılan binalardan ziyade kullanılan fiber optik kablo miktarıyla ölçülebiliyor. Şehir hala ayakta ancak bu 'ağ' ile giderek kaplanıyor. Her gün yüzlerce düşman ve bizim 'kuşlarımız' buradan geçiyor ve her biri iz bırakıyor." ifadelerine yer verdi.

Görüntüler, cephe hattında giderek artan teknolojik dron savaşını gözler önüne sererken, her iki tarafın da keşif ve saldırı amaçlı çok sayıda gezici mühimmat kullandığı, yönlendirme ve veri iletimi için kullanılan kabloların sahada kaldığının bir kanıtı olarak görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan jetle irtibat kesildi
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi
İstanbul'da 362 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında karar açıklandı

Benzer haberler

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu
Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi

Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi
Türkiye’nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı

Türkiye’nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet