Dolar
42.82
Euro
50.65
Altın
4,487.75
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,307.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), "güvenlik endişeleri nedeniyle" yabancı üretim insansız hava araçlarının ülkede satılmasını yasakladı.

Aynur Şeyma Asan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

Ankara

FCC'den yapılan açıklamada, ABD'de satılması ya da ülkeye ithal edilmesi yasaklı ürünlerin bulunduğu listeye yeni ekleme yapıldı.

Yabancı üretim insansız hava sistemlerinin (UAS) ve bunların kritik bileşenlerinin, listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" savunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bu karar için ABD'nin, 2026'da FİFA Dünya Kupası ve 2028'de Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" gibi sebepler gerekçe gösterildi.

Kararın, halihazırda ABD'de satılmış ürünler için geçerli olmadığı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi Özel Komitesince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, karara destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada, bu yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı dronların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" savunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında Meksika Donanmasına ait küçük uçak düştü, 5 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında Meksika Donanmasına ait küçük uçak düştü, 5 kişi öldü

ABD Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının ardından Brown Üniversitesinin güvenliğini soruşturacak

ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı
ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurduğu operasyonda 1 kişi öldü

ABD ordusunun Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir tekneyi vurduğu operasyonda 1 kişi öldü
Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet