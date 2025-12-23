Dolar
42.82
Euro
50.57
Altın
4,486.44
ETH/USDT
2,993.00
BTC/USDT
88,209.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınadı ve bölgeye acil insani yardım çağrısında bulundu.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan oturumuna katılan Yıldız, bu ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız, "HDK'nın sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınıyoruz ve ilgili bölgelere acil insani yardım erişimi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sudan'ın, dünyanın "en büyük yerinden edilme krizi" ile karşı karşıya olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'nin Faşir ve Kurdufan bölgesindeki son gelişmelerden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Yıldız, 13 Aralık'ta Güney Kurdufan'ın Kadugli kentinde BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nün lojistik üssüne düzenlediği ve 6 barış gücü askerinin ölümüne, 8'inin de yaralanmasına neden olan saldırıyı da kınadı.

Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını, bölgeye ve Afrika'ya genel olarak ilkesel yaklaşımımızın temel ilkelerinden biri olarak tanımlamaktadır." diye konuştu.

Çatışmayı sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası girişimleri destekleyen Yıldız, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak meşruiyet ve diyalog yoluyla bulunabilir." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5’inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

ABD eyaletleri Mercedes ile yaklaşık 150 milyon dolarlık "emisyon" uzlaşmasına vardı

ABD, İspanya'ya olası askeri ekipman satışını onayladı

ABD Başkanı Trump: Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var

ABD Başkanı Trump: Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var
AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet