Dünya

ABD eyaletleri Mercedes ile yaklaşık 150 milyon dolarlık "emisyon" uzlaşmasına vardı

ABD'de 50 başsavcıdan oluşan koalisyon, "dizel emisyon hileleri" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mercedes-Benz ile yaklaşık 150 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
New York

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, 50 başsavcıdan oluşan koalisyonun, "şirketin emisyon hilesi yazılımları kullanmasından kaynaklanan, çevre ve tüketici koruma yasası ihlallerine" yönelik soruşturmayı çözüme kavuşturduğu aktarıldı.

Koalisyonun Mercedes-Benz USA ile yaklaşık 150 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı bildirilen açıklamada, "Soruşturma, Mercedes'in yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak, tüketicileri aldatmak ve ülke genelinde toplulukları yasa dışı şekilde kirletmek amacıyla tasarlanmış, açıklanmamış yazılımlar yerleştirdiğini ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın ayrıca Mercedes'in, bu dizel araçları "temiz" ve "yeşil" olarak pazarlayarak ve "ultra düşük emisyona" neden olduklarını iddia ederek tüketicileri yanılttığını gösterdiği belirtildi.

Gerçekte ise bu araçların, izin verilenden çok daha fazla kirlilik yaydığı ve tanıtıldığı ya da sertifikalandırıldığı şekilde çalışmadığı vurgulanan açıklamada, Mercedes'in 2008 ile 2017 yılları arasında bu yazılımlarla donatılmış 200 binden fazla dizel araç sattığına işaret edildi.

Açıklamada, uzlaşma kapsamında Mercedes'in eyaletlere derhal 120 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği, kalan 29,7 milyon dolarlık tutarın ise Mercedes'in onardığı, piyasadan çektiği veya geri satın aldığı her etkilenen araç için 750 dolar azaltılacağı kaydedildi.

