Dünya

AB'den, ABD'nin Grönland'e Özel Temsilcisi atamasına tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Grönland'e Özel Temsilci ataması üzerine, bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının elzem olduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
AB'den, ABD'nin Grönland'e Özel Temsilcisi atamasına tepki

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin Grönland kararıyla ilgili açıklama yaptı.

El Anouni, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve sınırlarının dokunulmazlığının korunması AB için elzemdir." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin kararları hakkında yorum yapamayacağını ancak AB'nin konuyla ilgili duruşunun uzun süredir açık olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'in ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz, satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD son olarak Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamış, Danimarka karara tepki göstermişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

