Dünya

Danimarka, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasını tepkiyle karşıladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Lejla Biogradlija  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Danimarka, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasını tepkiyle karşıladı

Ankara

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in "satılık" olmadığını belirterek "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de sosyal medyasında, ABD'nin ülkelerine Özel Temsilci atamasının kendileri için bir şey ifade etmediğini kaydederek, "Kendi demokrasimiz, kararlarımız ve dimdik duran güçlü bir topluluğumuz var. Grönland, Grönlandlılara aittir ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni çağırabilir

Danimarka medyasına açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Ken Howery'nin yakın zamanda Grönland'in başkenti Nuuk'u ziyaret ettiğini aktararak, toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda Danimarka'nın ABD'ye karşı kırmızı bir çizgisi olduğunu vurguladı.

Rasmussen, "İyi ilişkiler içinde olduğumuzu ve her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorduk. Şimdi birdenbire özel bir temsilci geliyor. Bunun amacı ne? Elbette bunun için bir açıklama talep etmeliyiz." dedi.

Danimarka'daki çok sayıda parti de ABD Başkanı Trump'ın, Valisi Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasını tepkiyle karşıladı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

