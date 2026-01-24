Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bildirildi.

Faruk Hanedar  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

Kudüs

İsrail basını, Witkoff ve Kushner'in İsrail'e ulaştığını belirtti.

Witkoff ve Kushner ikilisinin İsrail Başbakanı Netanyahu ile saat 19:30'da (TSİ 20:30) Gazze konusunun merkezde olduğu bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'li yetkililerin Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedi teslim edilmeden Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyeceğini ileri sürdü.

Haberde, Kushner'in gelecek ay Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için fon toplamayı amaçlayan bir konferansın hazırlıklarını yaptığı iddia edildi.

Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'in, bugün İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Cooper'in İsrail ziyaretine ilişkin Tel Aviv ve Washington'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

