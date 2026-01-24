Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakereler sonlandı

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakerelerin sona erdiği açıklandı.

Emre Gürkan Abay  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakereler sonlandı

Moskova

Rus haber ajansı TASS'ın isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakerelerin sona erdiği kaydedildi.

Müzakerelerde "bazı sonuçların" elde edildiğine dikkati çekilen haberde, tarafların gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.

Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmişti.

