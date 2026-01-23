Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler Abu Dabi'de başladı

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başladı.

Mehmet Nuri Uçar  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin Abu Dabi'de resmen başladığı belirtildi.

Açıklamada, krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik diyalog çabalarının desteklenmesinin amaçlandığı bu görüşmelerin, iki gün sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır devam eden savaşı sona erdirmeyi hedefleyen girişimi kapsamında, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen ilk açık ve doğrudan temas olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da yaptığı açıklamada, ülkesinin üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu temasların yıllardır süren ve ciddi insani sonuçlara yol açan krizin sona erdirilmesine yönelik somut adımların atılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

