Dolar
42.81
Euro
50.39
Altın
4,445.78
ETH/USDT
2,988.60
BTC/USDT
88,380.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasının ardından toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı duyulması çağrısında bulunarak, Danimarka'yla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Şerife Çetin  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arktik güvenliğinin AB için kilit öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizen von der Leyen, "Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Von der Leyen, AB'nin Danimarka ve Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

"Grönland özerk bir bölgedir"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Danimarka ve Grönland'la dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Grönland, Danimarka Krallığı bünyesinde özerk bir bölgedir. Bu statüye ilişkin herhangi bir değişikliğe yalnızca Grönlandlılar ve Danimarkalılar karar verebilir." görüşlerini paylaştı.

Kallas, tüm ortakların başta Birleşmiş Milletler Şartı ve Kuzey Atlantik Antlaşması olmak üzere uluslararası taahhütlerinde yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini ve bu yükümlülüklere uymalarını beklediklerini kaydetti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Ukrayna'da geçici ateşkese karşıyız

AB'den Çekya'nın yeni nükleer reaktör desteğine soruşturma

AB'den, ABD'nin Grönland'e Özel Temsilcisi atamasına tepki

AB'den, ABD'nin Grönland'e Özel Temsilcisi atamasına tepki
Danimarka, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasını tepkiyle karşıladı

Danimarka, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasını tepkiyle karşıladı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet