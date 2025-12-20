Dolar
logo
Gündem

Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi

Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler havadan görüntülendi.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Ardahan

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Göle ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Yaz aylarında Göle Ovası ve Dereyolu köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Göle sınırlarında yer alan menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

Dronla görüntülenen kar altındaki menderesler güzel görüntü oluşturdu.

