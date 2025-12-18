Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde karla kaplanan Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla kaydedildi.

Samet Atasoy  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Alaçam sınırlarında kalan Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor.

Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından dağ, yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplı dağın üzerinde oluşan sis, etkileyici görüntü ortaya çıkardı.

Dağın sis altındaki görüntüsü dronla kaydedildi.

