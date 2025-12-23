Dolar
42.82
Euro
50.68
Altın
4,488.62
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
87,959.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etmişti. -VTR- (FOTOĞRAF) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi. -VTR-
logo
Dünya

Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli sivil dron üreticisi DJI'yı "ulusal güvenliğe kabul edilemez risk oluşturduğu" gerekçesiyle yaptırım listesine almasına itiraz etti.

Emre Aytekin  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı esneterek Çinli şirketlere karşı ayrımcı listeler oluşturmasına karşı olduğunu bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözcü, Washington yönetimine, bu hatalı uygulamaya son vererek, Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan ortam sağlama çağrısında bulundu.

FCC, dün, DJI dahil yabancı dron üreticilerini, "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez risk oluşturan şirketler listesine" aldığını bildirmişti. Düzenleyici kurum, bu kararı, Beyaz Saray öncülüğünde gerçekleştirilen kurumlar arası risk değerlendirmesi uyarınca aldığını belirtmişti.

Listeye dahil edilmesi, dünyanın en büyük sivil dron üreticisi şirketin yeni model ve parçalarının ABD'de satışı için onay almasını engelleyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020'de, ABD Hazine Bakanlığı ise 2021'de DJI'yı yaptırım listesine almış, ABD'li şirketlerin bu şirket ile alışverişlerine kısıtlama getirilmiş, hisselerinin alınıp satılması yasaklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan jetle irtibat kesildi
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi
İstanbul'da 362 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında karar açıklandı

Benzer haberler

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı

ABD, Çin'den gelen çiplere yönelik tarife planını paylaştı

ABD, Çin'den gelen çiplere yönelik tarife planını paylaştı
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı

ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet