Ekonomi

ABD, Çin'den gelen çiplere yönelik tarife planını paylaştı

ABD yönetimi, Çin'in "çip endüstrisinde hakimiyet kurma" çabalarına yanıt olarak bu ülkeden ithal edilen yarı iletkenlere Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
ABD, Çin'den gelen çiplere yönelik tarife planını paylaştı

New York

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik eylemleri hakkında bulgular ve önlemlere dair bildirim yayımladı.

Bildirimde, Çin'in çip endüstrisinde hakimiyet kurmayı hedeflemesinin makul olmadığı, ABD ticaretine yük veya kısıtlama getirdiği ve bu nedenle dava konusu olabileceği vurgulandı.

Buna karşılık, Çin’den gelen yarı iletkenlere başlangıçta yüzde 0 gümrük vergisi uygulanmasının uygun olacağı belirtilen bildiride, bu tarifenin 23 Haziran 2027’de, en az 30 gün önceden açıklanacak bir orana çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ülke basınında, ABD'nin Çin çiplerine yönelik yeni gümrük vergilerini yaklaşık 18 ay sonra uygulama kararı, Çin ile ticari gerilimi azaltma yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

