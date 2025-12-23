Dolar
logo
Dünya, Epstein dosyası

ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 30 bin yeni dosyayı daha açıklarken, kamuoyunda bazı dosyaların halen açıklanmamış olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Hakan Çopur  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 30 bin yeni dosyayı daha açıklarken, kamuoyunda bazı dosyaların halen açıklanmamış olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Amerikan kamuoyunda, Epstein dosyalarının tamamının yasanın belirttiği tarihte açıklanmamasına ilişkin tepkiler sürerken Adalet Bakanlığı yeni belgeler paylaştı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 30 bin yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu iddialar "asılsız ve yanlış" olarak tanımlanarak "Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluğu olsaydı, kesinlikle Başkan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olurdu." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında, davayla ilgili tüm dosyaları en geç 19 Aralık'ta açıklama zorunluluğu bulunan Adalet Bakanlığını ve Trump yönetimini sert ifadelerle eleştirmeye devam etti.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump yönetiminin bazı dosyaları bilerek halen açıklamadığını ve sürecin tamamen "siyasi saiklerle" yürütüldüğünü savundu.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası", ABD Başkanı Trump tarafından 19 Kasım'da imzalanarak yasalaşmıştı. Yasaya göre, ABD Adalet Bakanlığının ilgili tüm dosyaları kamuoyunun erişimine açmak için 1 aylık süresi bulunuyordu ve bu süre 19 Aralık'ta doldu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da, ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

