Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı
Amerikan kamuoyunda ve Kongrede artan baskıların ardından parça parça yayımlanmaya başlayan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında, aralarında çok sayıda tanınmış simanın adının geçmesi dikkati çekti.
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı
ABD Kongre üyesi, Epstein dosyalarının açıklanma sürecine İsrail istihbaratının müdahil olduğunu söyledi
ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların kamuoyuna açıklanmasının İsrail ve ABD istihbarat birimleri tarafından etkilendiğini söyledi.
Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, dosyaların yayımlanmasına günler kala ölüm tehditleri aldıklarını duyurdu.
Epstein meselesi ABD siyasetinin kara kutusu mu oluyor?
Epstein meselesi, son yılların en ilginç vakalarından birini oluşturuyor. Bu mesele Cumhuriyetçilerin Demokratlara karşı kullandığı araçken, birdenbire Demokratların kullanmaya başladığı bir araç haline geldi.
Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu iddia etti
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu öne sürdü.