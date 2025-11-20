Dolar
Epstein dosyası

Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

Amerikan kamuoyunda ve Kongrede artan baskıların ardından parça parça yayımlanmaya başlayan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında, aralarında çok sayıda tanınmış simanın adının geçmesi dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı

ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli

ABD'de Demokratlar, Epstein'in albümünden yaklaşık 70 yeni fotoğraf paylaştı

Epstein'in kız arkadaşı Maxwell, 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti

ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı

ABD'de yargıç, Epstein davasına ait jüri tutanaklarının açıklanması isteğini kabul etti

ABD Kongre üyesi, Epstein dosyalarının açıklanma sürecine İsrail istihbaratının müdahil olduğunu söyledi
24.11.2025

ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların kamuoyuna açıklanmasının İsrail ve ABD istihbarat birimleri tarafından etkilendiğini söyledi.

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı
22.11.2025

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, dosyaların yayımlanmasına günler kala ölüm tehditleri aldıklarını duyurdu.

Epstein dosyası, Washington'da nelere yol açacak? 
21.11.2025

Epstein meselesi ABD siyasetinin kara kutusu mu oluyor?
21.11.2025

Epstein meselesi, son yılların en ilginç vakalarından birini oluşturuyor. Bu mesele Cumhuriyetçilerin Demokratlara karşı kullandığı araçken, birdenbire Demokratların kullanmaya başladığı bir araç haline geldi.

Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu iddia etti
20.11.2025

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu öne sürdü.

