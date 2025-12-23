Dolar
42.83
Euro
50.72
Altın
4,484.47
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
87,809.00
BIST 100
11,320.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi düşerken Türkiye'nin üretimi yüzde 10 arttı

Küresel ham çelik üretimi, kasım ayında Çin'deki üretimin yüzde 10'un üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Küresel ham çelik üretimi düşerken Türkiye'nin üretimi yüzde 10 arttı

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi kasımda, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona geriledi.

Geçen ay dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, yüzde 10,9 azalarak 69,9 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 1,6 azalarak 6,8 milyon tona inerken ABD'nin üretimi yüzde 8,5 yükselişle 6,8 milyon tona çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya'nın üretimi yüzde 2,6 düşüşle 2,8 milyon tona düşerken Güney Kore’nin üretimi yüzde 4,8 azalarak 5 milyon tona indi.

Kasımda Türkiye'nin ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 0,7 artarak 2,8 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 9,2 artarak 3,4 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-kasım döneminde küresel ham çelik üretimi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 662 milyon tona geriledi. Aynı dönemde, Çin’in üretiminin yüzde 4 azalarak 891,7 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 Aralık’ta çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren lisans sistemi uygulamasının planlandığını duyurmuştu.

Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da, Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan kapasite fazlasına yönelik eleştirilere yanıt olarak değerlendirilmişti.

Bu arada, Türkiye’nin üretimi bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 2 artarak 34,6 milyon tona yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
Yeni asgari ücrette sona doğru
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Yumurtalık Lagünü'nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Benzer haberler

Yeni asgari ücrette sona doğru

Yeni asgari ücrette sona doğru

Enerjide arz güvenliği yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke esnekliğiyle yönetilecek

Küresel ham çelik üretimi düşerken Türkiye'nin üretimi yüzde 10 arttı

GKRY-İsrail-Yunanistan zirvesi: Doğu Akdeniz'de yeni bir denklem mi?

GKRY-İsrail-Yunanistan zirvesi: Doğu Akdeniz'de yeni bir denklem mi?
Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor
Hacı adayları vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" uygulaması üzerinden yapabilecek

Hacı adayları vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" uygulaması üzerinden yapabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet