Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.