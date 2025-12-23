Dolar
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.

Utku Şimşek  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
