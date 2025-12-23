Dolar
Gündem

Yeni asgari ücrette sona doğru

2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyor.

Özcan Yıldırım  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Yeni asgari ücrette sona doğru

Ankara

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapacak.

İkinci toplantısında ekonomik veri ve raporları masaya yatıran komisyonun, yeni asgari ücreti hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Toplantılara işçi kesimi katılmadı

Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı.

Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı.

Gözler üçüncü ve son toplantıda çevrilirken, TÜRK-İŞ'in bu toplantıda da yer almaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

