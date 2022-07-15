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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Batı'dan menzili 300 kilometreye ulaşan HIMARS füze sistemi için roket bekliyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Batı'dan menzili 300 kilometreye kadar ulaşan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için roket beklediklerini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 15.07.2022
Ukrayna, Batı'dan menzili 300 kilometreye ulaşan HIMARS füze sistemi için roket bekliyor

Kiev

Reznikov, yaptığı açıklamada, Batılı ortakların Ukrayna'ya 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen HIMARS füze sistemleri için roket sağlayacağından emin olduğunu ifade ederek "Bence bu, adım adım bir hareket. Bu silahları mükemmel bir şekilde kullanabileceğimizi ve hedefleri isabetli şekilde vurabileceğimizi kanıtlıyoruz ve daha uzun menzilli daha fazla silah alabileceğiz." dedi.

HIMARS'ı hedeflere isabet etmesi ve uzun menzilli olmasından dolayı öven Reznikov, bu silahların Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas'taki zayiatını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Reznikov, Ukrayna kuvvetlerinin herhangi bir karşı saldırı girişimi için daha fazla roket ve top sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirterek "Bu yılın sonunda, savaş alanında Ukrayna lehine büyük değişiklikler olacak. Umarım bu yıl karşı saldırı düzenleyeceğiz ve bu başarılı olur." diye konuştu.

ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) geçen ay Ukrayna’ya ulaşmıştı.

Orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS'nin, Rus ordusunu savaşta önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor.

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