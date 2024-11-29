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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UCM Başsavcısı, İsrail'in tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesini talep etti.

Selman Aksünger  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
UCM Başsavcısı, İsrail'in tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi

Lahey

UCM internet sayfasında yer alan itiraz beyanında, İsrail'in 27 Kasım'da UCM Temyiz Dairesi'ne yaptığı başvurunun, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar olmadığı için temyiz olduğu belirtildi.

Beyanda İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğu kaydedilerek, İsrail'in tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.

İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan" ötürü çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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