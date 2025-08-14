Dolar
40.78
Euro
47.87
Altın
3,360.79
ETH/USDT
4,751.60
BTC/USDT
123,067.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki soğutma kulelerinin yakınında yangın çıktığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerin dumanı gözlemlediğini, yapılan incelemede yalnızca birkaç ağacın yandığını, olayın nükleer güvenliği etkilemediğini açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güncel duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 12 Ağustos'ta nükleer santraldeki soğutma kulelerinin yakınında yangın meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından UAEA ekiplerinin bölgede dumanı gözlemlediği bildirildi.

Yapılan incelemede, olayın santralin nükleer güvenliği üzerinde bir etkisi olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve radyasyon seviyelerinde de artış tespit edilmediği belirtildi.

Ekiplerin dün yaptığı incelemede soğutma kulelerinin yakınında yanmış ağaçlara rastlandığı aktarılan açıklamada, "UAEA ekibi, nükleer güvenlik ve emniyetin izlenmesi kapsamında santraldeki olayı araştırmaya devam ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibi her gün askeri faaliyetlerin sesini duyuyor." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Benzer haberler

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı

İspanya ve Portekiz orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu

Bazı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bazı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Tuğçe öğretmen "yeşil vatan" için alevlerle gönüllü savaşıyor

Tuğçe öğretmen "yeşil vatan" için alevlerle gönüllü savaşıyor
Yunanistan ve Arnavutluk'ta yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi

Yunanistan ve Arnavutluk'ta yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet