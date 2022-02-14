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Dünya

UAEA uzmanları Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planı için Japonya'da

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltım planına yönelik Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları ile görüş alışverişinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.02.2022
UAEA uzmanları Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planı için Japonya'da

Tokyo

UAEA nükleer emniyet ve güvenlik uzmanlarından oluşan teknik heyetin, hükümet yetkilileri ve santral işletmecisi temsilciler ile hafta boyu sürecek Japonya turu başladı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Dışişleri Bakanlığı ve santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, UAEA uzman heyetini başkent Tokyo'da kabul etti.

Kyodo ajansına göre, görüşmenin basına açık bölümünde, heyete liderlik eden UAEA Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Direktörü ve Koordinatörü Gustavo Carruso konuştu.

Carruso, uzman heyetin söz konusu planı "tarafsız, güvenilir, bilim temelli yaklaşımla değerlendireceğini, güven ve şeffaflık mesajı verilmesine yardımcı olacağını" bildirdi.

METI Nükleer Kaza Afet Müdahale Genel Müdürü Yumoto Keiiçi de tarafsız bir kuruluştan değerlendirme almanın önemine dikkati çekerek, "Katı ve şeffaf bir değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Santrale giderek söz konusu planın değerlendirmesini yerinde yapan uzman heyet, hafta içinde düzenleyeceği basın toplantısı ile görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak. Heyet, boşaltım planının şeffaflığının artırılmasına yönelik yıl içinde iç güvenlik değerlendirme raporu hazırlayacak.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, 2011'deki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salınması planını açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksindeki yaklaşık 1000 tanklık su depolama kapasitesini 2022 sonbaharında doldurması bekleniyor.

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