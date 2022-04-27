Dolar
14.81
Euro
15.64
Altın
1,885.98
ETH/USDT
2,847.00
BTC/USDT
38,709.00
BIST 100
2,451.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali"nde konuşuyor Kadir Gecesi münasebetiyle Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde düzenlenen mevlit programının ardından teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Büşra Selvi Öğütcen, Emel Öz   | 27.04.2022
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

Ankara

Grossi, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dikkati çekti.

Santrale erişim istediklerini söyleyen Grossi, bu erişim için Rusya ve Ukrayna'nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Santralin onarıma ihtiyacı olduğunu ancak tamiratların yapılamadığını kaydeden Grossi, bu durumun bu şekilde süremeyeceğini dile getirdi.

Bir nükleer santralde veya çevresinde herhangi bir askeri eylem olamayacağını vurgulayan Grossi, bu konuda Rusya'ya çağrıda bulunduğunu belirtti.

Grossi, bu konuda iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Grossi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması ve olası bir nükleer facianın yaşanmaması için temaslarda bulunmak üzere 29 Mart'ta bu ülkeye ilk ziyaretini yapmıştı. Bu ziyaret kapsamında Grossi, her iki tarafla görüşmüştü.

Grossi'nin ziyareti esnasında Rusya, 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde, 24 Şubat'ta kontrol altına aldığı Çernobil Nükleer Santrali'nden çekilmişti.

UAEA Başkanı Grossi, dün Çernobil'i ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Maske kullanımında yeni döneme ilişkin genelge valiliklere gönderildi
Meksika: Kovid-19 salgından endemik aşamaya geçti
Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi
Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Benzer haberler

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi