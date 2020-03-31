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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Torunlar'dan Türk vatandaşlarına 'Kovid-19' çağrısı

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Torunlar, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Hindistan, Nepal, Maldivler ve Butan gibi Büyükelçiliğin akredite olduğu ülkelerdeki Türk vatandaşlarına "bir süre evden çıkmamaları" çağrısı yaptı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 31.03.2020
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Torunlar'dan Türk vatandaşlarına 'Kovid-19' çağrısı Fotoğraf: Sümeyye Özer/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, AA muhabirine, Hindistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Yeni Delhi yönetiminin aldığı önlemler ve ülkedeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Hindistan hükümetinin ilk günden itibaren aşamalı olarak tedbirlerini almaya başladığını belirten Torunlar, ülke genelinde 15 Nisan'a kadar, çok zorunlu olmadıkça, sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi.

Torunlar, salgından ötürü Hindistan, Nepal, Maldivler ve Butan gibi Büyükelçiliğin akredite olduğu ülkelerdeki Türk vatandaşlarına "bir süre evden çıkmamaları" çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımıza bulundukları ülkenin uygulamaya koyduğu tedbirlere harfiyen uymalarını hem kendilerinin, hem de yakınlarının sağlığı için önemle tavsiye ediyorum." dedi.

"Hindistan'da Türk vatandaşında Kovid-19 vakasına rastlanmadı"

Hindistan, Nepal, Maldivler ve Butan'da, Büyükelçilik sosyal medya hesaplarından Kovid-19 salgınına ilişkin her gün duyuruların güncellendiğini dile getiren Torunlar, bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Yeni Delhi'deki Büyükelçiliğin yanı sıra Mumbai ve Haydarabad'daki başkonsolosluklara 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini vurguladı.

Torunlar, sadece Büyükelçiliğin akredite olduğu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının değil, Türkiye’de onlara sağlık içinde yeniden kavuşmayı bekleyen yakınlarının da kendilerine ulaşan sorularını yanıtladıklarını anlattı.

Şimdiye kadar Hindistan ve diğer üç ülkede herhangi bir Türk vatandaşında Kovid-19 vakasına rastlanmadığı bilgisini paylaşan Torunlar, bu ülkelerdeki Türklerin zorunlu olmadıkça bir süre sabredip yerlerinden ayrılmamalarının önemine dikkati çekti.

"Önerim; bulundukları yerlerden ayrılmamaları"

Torunlar, "Hindistan'a iş, seyahat ve eğitim amacıyla giden yaklaşık 45 Türk vatandaşın ülkede sıkışıp kaldığı" ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bilgilere ilişkin şunları söyledi:

"Koşullar elverdiğinde tüm vatandaşlarımız, başta Türkiye olmak üzere, istedikleri her yere seyahat edebileceklerdir. O gün gelene kadar büyükelçi, dost ve ağabey olarak kendilerine önerim; sağlıklarını muhafaza etmelerinin anahtarının, bulundukları yerlerden ayrılmamaları olduğudur."

Uzmanların ve devlet büyüklerinin vurguladığı gibi bugün için esas olanın herkesin yerinde kalması gerektiği olduğuna işaret eden Torunlar, "Tüm vatandaşlarımızın bu zor günleri atlatacağına, en kısa zamanda sevdiklerine kavuşacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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