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Dünya

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu: Fransa'daki yangında Türk vatandaşları da etkilenmiş olabilir

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu, Fransa'nın Vaulx-en-Velin kentinde 7 katlı binada çıkan yangından Türk vatandaşlarının da etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Alaattin Doğru   | 16.12.2022
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu: Fransa'daki yangında Türk vatandaşları da etkilenmiş olabilir Fotoğraf: T.C. Lyon Başkonsolosluğu

Ankara

Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Lyon yakınlarındaki Vaulx-en-Velin kentinde bir binada çıkan yangını üzüntüyle öğrendik. Yangından etkilenmiş olabilecek bina sakini vatandaşlarımızın durumunu, yerel makamlarla eş güdüm halinde yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lyon yakınlarında yangının çıktığı binada kalan bir Türk kadının kayıp bilgisi üzerine, AA muhabiri söz konusu kadının kardeşine ulaşmış, kayıp bilgisini doğrulamıştı.

Ümran ismindeki kayıp kadının Enes ismindeki kardeşi, yaptığı açıklamada, yangının çıktığı apartmanda kalan 32 yaşındaki ablasına ulaşamadıklarını, yangından haberleri olur olmaz kriz birimine gittiklerini ancak henüz bilgi alamadıklarını aktarmıştı.

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında 7 katlı bir apartmanda dün gece yarısı çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının nedenine ilişkin yetkililer henüz bir açıklama yapmazken İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yangına ilişkin soruşturma açıldığını bildirmişti.

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